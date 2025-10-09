俳優の及川光博が９日、都内で行われた１０月スタートの日本テレビ系連続ドラマ「ぼくたちん家」（日曜・後１０時半）第１話完成披露試写会に共演の手越祐也、白鳥玉季とともに登壇した。「社会の隅っこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求め、明るくたくましく生きる姿を描くオリジナルのホーム＆ラブコメディー。及川が演じるのは不器用で情に厚く、恋のために家を買おうとする５０歳のゲイ。手越は及川ふんする心優しいゲ