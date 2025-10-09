ディズニーが贈る伝説的SF映画『トロン』シリーズの最新作、『トロン：アレス』がついに2025年10月10日（金）に日米同時公開！それに先駆け、10月9日（木）には新宿・TOHOシネマズにて、異例の“29分間”限定ジャパンプレミアが開催されました。 ディズニー映画『トロン：アレス』ジャパンプレミア 開催日：2025年10月9日(木)『トロン：アレス』は、高度なAIプログラムが現実世界に“実体化”されてしまうという近