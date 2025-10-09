メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県人事委員会は、県職員の月例給・ボーナスを引き上げるよう勧告しました。 岐阜県人事委員会によりますと、今年4月分の県の職員の平均給与は、学歴や年齢などが同じ民間企業の従業員と比較して、1万988円低くなっていました。 これを受け人事委員会は、月例給を平均で2.91％引き上げるよう、江崎知事に勧告しました。 またボーナスを0.05カ月分引き上げるよう勧告しまし