英国のロックバンド、ステレオフォニックスがフロントマンのケリー・ジョーンズのアゴの関節が「はずれた」として、予定されていたオーストラリアとドバイでの公演を中止した。同バンドは今月１８日からオーストラリアで５公演と２９日にドバイでのショーが予定されていた。 【写真】アゴが外れたケリー・ジョーンズ ＳＮＳに投稿された声明でケリーはこのニュースを