９日、聖火の採火式の会場。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州10月9日】中国広東省広州市で9日、第15回全国運動会、第12回全国障害者スポーツ大会及び第9回スペシャル・オリンピックの聖火の採火式が行われた。９日、採火式で国歌斉唱する出席者。（広州＝新華社記者／〓華）９日、採火式の会場に到着した聖火。（広州＝新華社記者／〓華）