セリスタが、医師・歯科医師などの医療従事者を対象とした無料Zoomオンラインセミナー『臨床栄養アップデート2025』を2025年11月2日(日)に開催。講師に医療法人財団湖聖会銀座医院の院長補佐である久保明先生を迎え、臨床栄養に関する最新の知見を解説します。 セリスタ 医療従事者向け無料オンラインセミナー『臨床栄養アップデート2025』 開催日時：2025年11月2日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー講