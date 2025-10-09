ハイチのサンシル暫定大統領評議会議長（左）と握手する石破首相＝9日午後、首相官邸石破茂首相は9日、カリブ海の島国ハイチのサンシル暫定大統領評議会議長と官邸で会談した。大阪・関西万博のナショナルデー出席のために来日した各国要人らとの「万博外交」は13日の閉幕を控え最終盤。首脳級はサンシル氏が最後となる見通しだ。両氏はハイチの治安悪化について意見交換した。ハイチでは2021年に当時のモイーズ大統領が暗殺さ