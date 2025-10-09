クマ9日午前5時5分ごろ、富山県立山町前沢の北陸自動車道上り線で、クマ2頭が死んでいると目撃者から道路管理者を通じて県警に通報があった。高速隊などによると、成獣1頭と子グマ1頭で、午後3時10分ごろには別の子グマ1頭が近くの上り線で死んでいるのが見つかった。いずれも車にはねられたとみられる。町職員が午前11時ごろに2頭が死んだ現場に到着した際、倒れた成獣にすり寄る子グマがいたという。その後逃走し、上市署員