山中氏「先生の発見なくしてｉＰＳ細胞の開発には至らなかった」英国の発生生物学者のジョン・ガードン氏が７日、死去した。９２歳だった。死因は不明。１９３３年、英国生まれ。英オックスフォード大で動物学を学び、６２年、カエルの卵子から核を取り出し、体細胞の核を移植することでクローンを作製。成熟した動物の体細胞にも全ての細胞に変化する能力が残っていることを示した。その後、英ケンブリッジ大教授などを歴任。