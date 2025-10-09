道路を走行中に突然飛んできたのは車です。中国メディアによりますと、江西省・景徳鎮で坂道を走行中の車が道路から飛び出し、空中に舞い上がりました。目撃者によると、地面からおよそ4メートルの高さにまで達したということです。車は道路脇に設置されていた看板に衝突して止まりました。運転手は一時、車内に閉じ込められましたが、命に別状はないということです。