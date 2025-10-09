クレーン車やトラックなど車3台が絡む事故で、2人がけがをしました。午前10時半過ぎに撮影された映像では、トラックの荷台部分にクレーン車が突き刺さり、そして近くで軽自動車が大破していることが確認できます。9日午前9時50分ごろ、静岡市清水区蒲原の国道1号・富士由比バイパスの下り線で、クレーン車など3台が絡む事故があり、後ろを走っていた車の運転手から消防に通報がありました。この事故で70代女性と50代男性の2人がけ