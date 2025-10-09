柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『カラコン】柏木由紀プロデュースカラコンWinkuu全色レビューします！』の動画を投稿。自身がプロデュースするカラーコンタクトのレビューを行なってくれました！中には「一番」と評価するアイテムも。【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ■カラーコンタクト動画内に登場したのはこちら！Winkuu/ロータスグロウ 2箱 20枚 税込3,5