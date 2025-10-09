Hamee（ハミィ）が展開するコスメブランド「ByUR（バイユア）」は、10月23日から、人気スキンケアシリーズ「プランプハニー」「スージンググリーン」「ビタギビング」の美容液・クリームをリニューアルし、全6品を販売する。バイユアのスキンケアシリーズの美容液＆クリームがリニューアルする。毛穴の凹凸のすみずみまでたっぷり行き届くなめらかなテクスチャーに、パワフルな成分（サッカロミセス／ハチミツ発酵液、アゼライン酸