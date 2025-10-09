金沢市内に今年の夏オープンしたラーメン店には、幼い頃から独学でラーメン作りに励み、念願の出店を果たした若き店主がいます。夢を叶えた19歳の今を追いました。「お待たせいたしました」ツルツルとした喉ごしの良い細麺に、香り立つ黄金色のスープ。メニューは「鶏醤油」1本勝負。そんな攻めたラーメン店には連日、多くのサラリーマンや家族連れが詰めかけます。来店客は…「すごくおいしい！」「スープが全部飲み干しちゃうく