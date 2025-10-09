風景や人物といった具体的な対象物を描く、具象絵画の作品を集めた美術団体・示現会の巡回展が、9日から金沢市の石川県立美術館で始まりました。示現会金沢展は、4月に東京で開かれた本展の巡回展で、本展から選抜された30点の作品をはじめ、地元会員の絵画など合わせて80点が並びます。白山市の吉塚春生さんの作品「光る海Noto（のと）」は、太陽から降り注ぐ光が海に反射し、その波打ち際を子どもたちが歓声を上げて走っていく様