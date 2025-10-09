今もなお多くの被災者が仮設住宅で暮らす中、恒久的な住まいの整備は急務となっています。石川県七尾市では、設計・建設などを民間のハウスメーカーが担う「買い取り方式」を導入し、復興公営住宅の建設を急ピッチで進めます。記者リポート「七尾市中島町のこちらの敷地に建設される復興公営住宅。民間企業が建設し、市が買い取る方式で整備が進められます」「終（つい）のすみか」を迅速に災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難