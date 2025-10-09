ニベア花王は11月8日、男性用フェイスケア市場にて9年連続累計売上No.1（インテージSRI＋ 男性用フェイスケア市場 2016年1月〜2024年12月シリーズ別累計売上金額）シリーズ「ニベアメン アクティブエイジ」から、「ワンステップケア」を発売する。普段使っている洗顔料にかえて洗うだけで、うるおいスキンケアまで1ステップになるニベアメンの新提案（ニベアメンブランドにおいて）。いつもの洗顔で「（1）皮脂・汚れを洗い流す」