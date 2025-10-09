カンタス航空は、パース〜ローマ線の季節運航を延長し、増便する。運航期間を2026年5月3日から10月23日まで、8週間延長する。ピークシーズンとなる6月27日から9月26日にかけては、火・木・日曜の週3往復に、土曜を追加した週4往復に週1往復増やし、約1万席を追加供給する。いずれもローマ発翌日。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間はパース発が16時間25分、ローマ発が15時間45分。カンタス航空は、パースからロンドン