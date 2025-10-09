ギタリスト yagihiromiが、初のソロアルバム『lemma』を11月19日にリリースする。 （関連：【映像あり】ギタリスト yagihiromi、初のソロアルバム『lemma』トレーラー） 今作は、尾崎翠や左川ちかなどのロマンチシズムを排した昭和モダニズム文学を着想の源とした、シンプルながら幽玄さを持つ非-線的かつ第七感の音楽集になっているという。 また、今作には小川美潮「デンキ」のカバー含む、バ