ヒット作となったNetflixシリーズ「今際の国のアリス」で山崎賢人(※「崎」は正しくは「立さき」)と共に主演を務める土屋太鳳。9月25日には最終章に当たるシーズン3が配信され、話題を呼んでいる。過酷な"げぇむ"に挑む中で土屋が見せる激しいアクションシーンも迫力満点で、見どころだ。そんな土屋が2018年に主演を務めたのがドラマ「チア☆ダン」だ。 土屋太鳳がチアダンスに夢を見る高校生を熱演本作は広瀬すずが主演を務めた映