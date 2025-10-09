日本代表MF守田英正が所属するポルトガル1部スポルティングCPとキットサプライヤーのNikeは1日、乳がん啓発月間（ピンクリボン運動）に合わせた限定ユニフォームを発表した。Sporting Nike 2025-26 “Pink October” スポルティング 2025-26 Nike ピンク・オクトーバー昨季に続き2年連続で発表となったピンクのユニフォーム。今季はホワイトを基調に、エンブレム、スポンサーロゴ、襟や袖といった各部のパーツをピンクで彩る。濃い