弁護士業務にかかわる金銭トラブルを抱えていたということです。９日朝送検された弁護士は、成年後見人として管理していた口座から４００万円を横領した疑いです。捜査関係者によると、弁護士業務に関わる複数の金銭トラブルを抱えていたということで、警察は別の口座からも横領の可能性があるとみて調べています。（２０２５年１０月９日放送）