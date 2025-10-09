広島空港で不法な侵入者への対応訓練が行われ、空港職員や警察官など約６０人が参加しました。訓練は搭乗前の手荷物検査を拒否した不審者が待合室に侵入したとの想定で行われ、参加者は利用客の安全を確保するまでの手順などを確認しました。（２０２５年１０月９日放送）