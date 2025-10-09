広島市西区のアルパークにできる「シン・マリホ水族館」に初めて生き物が入りました。宮島水族館からきたクロダイ１５匹です。１２の水槽に分けて水質に問題がないかなどを確認し、その後展示します。年内としているオープン日は１０月中旬に発表する予定です。（２０２５年１０月９日放送）