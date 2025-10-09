全国の人気のご当地パンを集めたイベントが霧島市で始まりました。昔ながらのご当地パンや、個性的な見た目のパンなどが勢ぞろいしました。(登島凜アナウンサー)「9日から始まった全国パン博覧会。ご当地のパンがずらりと並ぶ。普段は手に取ることのできないパンを求めて、朝から大勢の客が集まる」霧島市で、9日から始まったのは「全国パン博覧会」です。全国各地から集まった127種類のご当地パンが日替わりで並びます