「いま動こう！みんなで防災プロジェクト」は、私たちの身近にある「森」についてお伝えします。森が防災に果たす役割について子どもたちと学んできました。広島市東区で開かれた「森から防災教室in尾長」。集まった小学生たちは、手入れされた森で育った健康な木には土砂災害を防ぐ役割があることを学びました。■塚原美緒 気象予報士「しっかり根が張っているから土砂が崩れるのをしっかり防いでくれる。それに木の幹も太く