台風23号の予想進路（9日18時現在）気象庁は9日、日本の南を進む台風23号が、12日ごろにかけて、奄美や沖縄に接近する恐れがあると発表した。11日は奄美で暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう求めている。沖縄も強風などに注意が必要だ。九州南部に近づく可能性もある。気象庁によると、12日以降は東寄りに進路を変えて本州の南の海上を進み、西日本や東日本に影響する恐れもあるが、進