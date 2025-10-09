協議に臨む野党各党の政策責任者ら＝9日午後、国会立憲民主党など野党各党派の政策責任者は9日、国会内で会談し、ガソリン税の暫定税率廃止に向け、与野党の実務者協議を早期に実施するよう求めていく方針を確認した。物価高に対応するため、臨時国会の早期召集が必要だとの認識でも一致した。出席者によると、2025年度補正予算案が編成される場合、野党側の要求が盛り込まれるよう連携することも申し合わせた。立民の本庄知