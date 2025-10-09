勤務する中古車店の売り上げを横領したなどとして、店長だった男が逮捕されました。被害金額は260万円にのぼるということです。 業務上横領と背任の疑いで逮捕されたのは、益城町の無職･杉野健一容疑者(53)です。警察によりますと、杉野容疑者は店長を務めていた熊本市東区の中古車販売店で、去年11月から今年5月までの約半年間に、①客に販売した車2台分の売り上げ115万円を横領した疑いと、②別の車2台分の代金145