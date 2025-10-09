熊本県人吉市の国宝・青井阿蘇神社の「おくんち祭」が相良路に秋の訪れを告げます。 【写真を見る】国宝・青井阿蘇神社の「おくんち祭」厳かに、そして威勢よく 今日（10月9日）は最大の呼び物、神幸行列が市内を練り歩きました。 午前10時、境内から本神輿が厳かに、出発。拝殿からは獅子が勢いよく飛び出して行きました。 平日にもかかわらず、沿道には大勢の見物客が詰めかけ、小学生の鼓笛隊を先頭に子ども神輿や大人神