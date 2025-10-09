【モデルプレス＝2025/10/09】声優の内田真礼、石川界人が10月9日、都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日公開）のジャパンプレミアに、諏訪部順一、田村睦心、ダンディ坂野、安藤なつ、堀田茜とともに出席。夫婦で初の公の場となった。【写真】内田真礼＆石川界人、夫婦で初の公の場◆内田真礼＆石川界人、夫婦でジャパンプレミアに出席9月30日にそれぞれのSNSを通じて結婚を発表した2人。本イベントが夫婦で初の公の場