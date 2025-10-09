今年3月に日向坂46 五期生としてグループに加入後、その抜群の透明感と美少女っぷりが話題沸騰中の大野愛実さんがRayに登場！今回は、そんな大野さんの「美容事情」についてインタビューしました。メイクのポイントや、むくみ対策など...。大野さんの美意識に迫ります♡beautyのコトQuestion どんなメイクが好き？「日向坂に加入をしてから、ヘア＆メイクさんにメイクをしてもらうようになって、日々自分にあうメイクを現場で