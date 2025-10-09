10月10日公開の映画『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』。本作は、『ベイビーわるきゅーれ』などで知られる、阪元裕吾監督の出世作「国岡」シリーズの劇場版第3弾。大学生の頃からの友人でもある阪元監督と、主演の松本卓也さんと伊能昌幸さんに、本作の企画が生まれた経緯からアクションのキモ、シリーズへの思いなど、日頃の関係性を垣間見せつつ、語ってもらいました。僕が「『国岡』シリーズの新作を撮ろうよ！