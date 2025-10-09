ＤｅＮＡは９日、公式ホームページで、アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受けたことに伴い、１１日から横浜スタジアムで開催するＣＳ第１ステージ巨人戦で同グループの一部商品の品薄や欠品が想定されると発表した。品薄、欠品になる可能性がある商品はオリジナルレモンサワー、アサヒスーパードライ、アサヒハイリキレモン、ブラックニッカクリアハイボール。在庫が無くなり次第、販売を一時終了する。アサヒ