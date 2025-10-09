フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが９日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫ」で練習を初めて報道陣に公開した。８月１日に「木下ＭＡＯアカデミー」を開校し、指導者としての道を歩み始めた。「毎日大変やりがいを感じているし、とても楽しい」と２か月間を振り返った。練習公開前には多くの子供たちが報道陣一人ずつに向かい「こんにちは。よろしくお願いします！」と元気よくあい