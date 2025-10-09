【アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 10月14日20時より配信予定 コトブキヤは、同社YouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」にて「アルカナディア第9弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」を10月14日20時より配信する。 本配信番組は、同社プラモデルシリーズ「アルカナディア」の新ディアーズ情報をお届けする