出力72psから115psへ向上増した余裕待望のハイブリッドを得た、トヨタ・アイゴX。単に燃費が向上しただけではない。1.0L 3気筒から1.5L 3気筒エンジンになったことで、最高出力は従来の72psから115psへ飛躍的に向上。最大トルクも、9.5kg-mから14.3kg-mへ太くなっている。【画像】待ち望まれた「新提案」に？トヨタ・アイゴX ハイブリッドサイズの近いEVはコレ全121枚果たして、0-100km/h加速は14.9秒から9.2秒へ、5秒以上