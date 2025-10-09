新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力ホールディングスが、地元経済に貢献するため資金協力を検討していることが分かりました。金額はおよそ1000億円規模になるものと見られます。東電の小早川智明社長は、今月（10月）16日に、新潟県議会の「連合委員会」に参考人として出席し、地域経済の活性化に向けた取り組みについて説明する予定です。関係者によりますと、柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東電は、地域経済に貢献する