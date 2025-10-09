沖縄・那覇空港から羽田空港に向かう全日空機の機内でモバイルバッテリーから煙が出ました。全日空によりますと、トラブルがあったのは那覇発・羽田行きの全日空994便で、午前11時前に離陸した直後、乗客が持っていたモバイルバッテリーから煙が出ました。隣の席の乗客が持っていた飲料水をかけ、出火には至らなかったということです。また、この乗客が持っていたとみられるほかの2つのバッテリーも「耐火バッグ」に入れる安全措置