ボートレース多摩川の6日間シリーズ「第9回じぶん銀行賞」が10日、開幕する。今節はG1直後のシリーズ。菅章哉が真骨頂の“チルト3度”で大捲りをサク裂させて優勝した注目エンジンの63号機は、益田啓司（46＝福岡）の手に渡った。益田は純然たる伸び仕様の使い手ではないが、捲りを得意とする速攻派レーサー。「チルト3度で乗って乗れましたけど、スタートが難しいですね」と話した。その後「今節が（級別の）今期最後の節