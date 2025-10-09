秋篠宮家の次女・佳子さまが京都府を訪問し、人間国宝の作品をご覧になりました。日本工芸会の総裁を務める佳子さまは、午後4時すぎ、赤いワンピース姿で京都市の「松下真々庵」を訪問されました。「松下真々庵」は、松下幸之助さんが購入した迎賓施設で、人間国宝が手がけた着物などおよそ20点が展示されています。「こちらが一番小さくて、こちらにかけて大きくなっていくんですね」佳子さまは、友禅染めなどの着物などを前に「