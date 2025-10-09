大阪・泉佐野市が、ふるさと納税を巡る裁判で勝訴しました。泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に、総務省は2019年度分の特別交付税について、前年度より約4億4000万円減額しました。市は取り消しを求めて訴えを起こし、一審（大阪地裁）は市側の主張を認めたものの、ニ審の大阪高裁は違法かどうかを判断せず、市側の訴えを却下しました。その後、最高裁は「法令の適用で解決できる」などとして大阪高裁に審理