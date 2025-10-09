ＤｅＮＡは９日、アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃による同グループ各社商品の出荷一時停止に伴い、１１日に開幕する「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」のファーストステージ・巨人戦で横浜スタジアムで取り扱うビール、リキュール、清涼飲料（自動販売機を含む）の品薄や欠品が想定されると発表した。同スタジアム内で販売するオリジナルレモンサワー、立売販売のアサヒスーパードライ、アサヒ