niko and …の人気コラボ、POLO BCS第4弾が10月10日(金)より全店舗・公式WEBストアで発売♡“Refined Sporty”をテーマに、ケーブルニットやクルースウェット、タックイージーパンツ、巾着付きパジャマなど全4型をラインアップ。秋冬の大人カジュアルを軽やかに彩る差し色やトラッドデザインが魅力で、旅行やプレゼントにもぴったりのアイテムです♪ 秋冬コーデを彩る全4型 クル&#1254