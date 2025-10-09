グラビア電子マガジン『sabra』が復刊1周年記念号となる第5号が配信。表紙は復刊号以来1年ぶり登場の小池里奈さんが飾りました。【写真】もちもち美肌の小池里奈さん2024年にデビュー20周年を迎え、女優はもちろん、グラビアなどマルチな活動を続ける小池さん。超豪華24ページの巻頭グラビアは小池さんの代名詞である「マシュマロヒップ」にフォーカスした必見の内容です。【小池里奈さんプロフィール】こいけりな1993年9月3日生