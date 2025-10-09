私はミスズ（32）。とある地方でユイト（3）と夫の3人で暮らしています。私の子育てのモットーは「のびのび」！大人のルールを押し付けず、子どもには子どもらしく成長してほしいと願っています。今日は友人のユカと久しぶりにランチに来ています。ユイトは退屈なのか、靴のままソファにのったり、うしろの席の人に話しかけたりしています。私は別にこのくらいのことで怒らないのですが……そのことでユカに文句を言われてしまい