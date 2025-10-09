これが優勝記念デザイン！ ミャクミャクと阪神タイガースのコラボTシャツが爆誕、見逃せない！大阪・関西万博と阪神タイガースのファン、両方にビッグニュースです！ 万博公式キャラクター「ミャクミャク」と阪神タイガースのコラボレーショングッズが、2025年10月11日から受注販売されることになりました！今回の目玉は、なんといっても「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ」（税込5,500円）と「トートバッグ