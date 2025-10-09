◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク5―3中日（9日、SOKKENスタジアム）今季の救援陣を支えたソフトバンクの松本裕樹投手（29）と藤井皓哉投手（29）が登板し、共に1回を1安打無失点に抑えた。リーグ優勝直後の9月30日に出場選手登録を抹消され、そこからクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージまで約2週間空くため、実戦登板の機会を求めて宮崎入り。シーズンと変わらず安定感のある投球をした松本裕は「