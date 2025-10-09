福岡県警嘉麻署は9日、嘉麻市鴨生の路上で8日午後4時ごろ、帰宅中の男児が車に乗る男から「学校どこ」「おうちどこ」「送ってあげようか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60から70歳くらい。