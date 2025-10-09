（有）丸二永光水産（枝幸郡枝幸町）は９月３０日、旭川地裁より民事再生開始決定を受けた。４月１８日に当社に対して債権者が民事再生法を申し立てていた。監督委員には山本直久弁護士（弁護士法人千葉総合法律事務所、旭川市末広４条６−７−８）が選任された。負債総額は２８億６５２７万円（２０２４年２月期時点）。ホタテを主体とした海産物の加工・販売業者。シャケやイクラ、ナマコ、毛ガニなども扱い、ピーク時の２